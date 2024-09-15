Мошенники начали подделывать приложения для смартфонов

Софт позволяет им получать личные данные пользователя Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, в последнее время участились случаи мошенничества с поддельными приложениями для здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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