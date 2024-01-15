Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Вот это - точно за Белгород. У Украины больше нет спецов по ПВО

Вот это - точно за Белгород. У Украины больше нет спецов по ПВО

Многие, конечно, заметили, что в последнее время ВС России стали гораздо чаще наносить мощнейшие ракетные удары по различным целям на территории Украины.

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Комментарии
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Владимир Фоминых
ВАШИ БЫ СЛОВА ДА БОГУ В УШИ
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13 час.
Николай Титов
вОТ КОГДА  АФТАР СОГЛАСИТСЯ ПРОЛЕТЕТЕТЬ В КАКОЙ НИБУДЬ СПАРКЕ, НАД ВСЕЙ уКРАИНОЙ, ТОГДА    можно рассуждать о их проблемах в ПВО.  А пока..... наши ВКС ближе чем на 60 км к линии фронта не подлетают.  Стреляют с кабрирования, за горизонт.... не понятно, в кого они там попасть могут.
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13 час.
Лариса Шемисова
Они что в одном месте были? Вряд ли.
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3 час.

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