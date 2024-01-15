Вот это - точно за Белгород. У Украины больше нет спецов по ПВО

Николай Титов

вОТ КОГДА АФТАР СОГЛАСИТСЯ ПРОЛЕТЕТЕТЬ В КАКОЙ НИБУДЬ СПАРКЕ, НАД ВСЕЙ уКРАИНОЙ, ТОГДА можно рассуждать о их проблемах в ПВО. А пока..... наши ВКС ближе чем на 60 км к линии фронта не подлетают. Стреляют с кабрирования, за горизонт.... не понятно, в кого они там попасть могут.