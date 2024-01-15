Многие, конечно, заметили, что в последнее время ВС России стали гораздо чаще наносить мощнейшие ракетные удары по различным целям на территории Украины.
Вот это - точно за Белгород. У Украины больше нет спецов по ПВО
Комментарии
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Владимир Фоминых
ВАШИ БЫ СЛОВА ДА БОГУ В УШИ
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13 час.
Николай Титов
вОТ КОГДА АФТАР СОГЛАСИТСЯ ПРОЛЕТЕТЕТЬ В КАКОЙ НИБУДЬ СПАРКЕ, НАД ВСЕЙ уКРАИНОЙ, ТОГДА можно рассуждать о их проблемах в ПВО. А пока..... наши ВКС ближе чем на 60 км к линии фронта не подлетают. Стреляют с кабрирования, за горизонт.... не понятно, в кого они там попасть могут.
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13 час.
Лариса Шемисова
Они что в одном месте были? Вряд ли.
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3 час.
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