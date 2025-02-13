В Якутии инспекторы ДПС помогли замерзающему на трассе водителю

В ходе патрулирования сотрудники ДПС Госавтоинспекции отделения МВД России по Таттинскому району старший лейтенант полиции Павел Михайлов и лейтенант полиции Гаврил Гуринов заметили на 264-м км федеральной автодороги «Колыма» автомашину «Форд Спектрон», стоявшую без движения на зимней трассе.
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