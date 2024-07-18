Немецкие генералы готовятся к прошлой войне и вновь мечтают о концлагерях. Пусть их. Интересно только, где пленных брать будут

Natalija Osminina

Все время пишу: если не опустить Европу ниже плинтуса и не показать им их место под Солнцем, которого они достойны, то толку в СВО не будет. Ну, или есть еще вариант - поделить Европу без войны принуждением к голоду. Ведь, весь вопрос ближайшего будущего в том: кто кого кормить будет? Уверена, что и простые европейцы, и их "элиты" даже не подозревают, что живут за счет колоний - некоторых Африканских стран и целиком России. Ближайший пример- Великобритания сразу после брексита - вдруг выяснилось, что её ВВП состоит на 73% из банковского сектора услуг, 5% патентного права. А вот все остальное- это реальное производство)) А вот Трамп об этом знал, поэтому обещал Борису Джонсону (тогдашнему премьеру Великобритании) всю необходимую помощь - продовольствием и индустрией. В общем, как только Путин национализирует все европейское имущество, а в Африке уже старается Вагнер, то Европа станет АБСОЛЮТНО НИЩЕЙ. Ни газа, ни нефти, ни света, ни удобрений, ни хлеба.