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Немецкие генералы готовятся к прошлой войне и вновь мечтают о концлагерях. Пусть их. Интересно только, где пленных брать будут

Немецкие генералы готовятся к прошлой войне и вновь мечтают о концлагерях. Пусть их. Интересно только, где пленных брать будут

Видимо, это англосаксонское изобретение им так запало в душу, что даже намертво отложилось где-то внутри на генном уровне.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Бодливой корове Бог рога не дал.
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1 д.
Natalija Osminina
Все время пишу: если не опустить Европу ниже плинтуса и не показать им их место под Солнцем, которого они достойны, то толку в СВО не будет. Ну, или есть еще вариант - поделить Европу без войны принуждением к голоду. Ведь, весь вопрос ближайшего будущего в том: кто кого кормить будет? Уверена, что и простые европейцы, и их &quot;элиты&quot; даже не подозревают, что живут за счет колоний - некоторых Африканских стран и целиком России. Ближайший пример- Великобритания сразу после брексита - вдруг выяснилось, что её ВВП состоит на 73% из банковского сектора услуг, 5% патентного права. А вот все остальное- это реальное производство)) А вот Трамп об этом знал, поэтому обещал Борису Джонсону (тогдашнему премьеру Великобритании) всю необходимую помощь - продовольствием и индустрией. В общем, как только Путин национализирует  все европейское имущество, а в Африке уже старается Вагнер, то Европа станет АБСОЛЮТНО НИЩЕЙ. Ни газа, ни нефти, ни  света, ни удобрений, ни хлеба.
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20 час.
Natalija Osminina
А вообще, насчет концлагерей - их строят для своих же немцев. При  голодной жизни туда будут сажать недовольных, тюрем же на всех  не хватит. Там и мигранты будут сидеть и сами немцы.
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19 час.

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