Жена певца Шамана спровоцировала развод

﻿﻿Певец Шаман принял решение развестись со своей женой Еленой Мартыновой. То, что давно подозревали поклонники Ярослава Дронова, наконец-то выяснилось: у музыканта серьезные семейные проблемы, и он расстается с женой Еленой Ма, которая поддерживала его в трудную минуту.