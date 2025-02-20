Собянин рассказал о комплексной системе медпомощи военнослужащим в Москве

Вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева посетили Центр протезирования и комплексной реабилитации для участников СВО, действующий на базе ММКЦ «Вороновское».
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