Италия официально везет Киеву генераторы, а тайно — миллиардный ракетный пакет

Правительство Италии тайно согласовало новый крупный пакет военной помощи Украине, который предусматривает передачу ракет-перехватчиков Aster 30 и продажу Киеву новейших систем противовоздушной обороны Samp-T NG, сообщила газета Repubblica со ссылкой на собственные источники .
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