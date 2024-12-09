НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

«Авангард» может заплатить до 250 млн рублей «Северстали» за Пилипенко и Аймурзина, а также отдать Яремчука («СЭ»)

Форварды череповецкого клуба Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин могут перейти в «Авангард». Как сообщает «Спорт-Экспресс», в случае обмена «Северсталь» получит компенсацию в размере от 200 до 250 миллионов рублей и нападающего Александра Яремчука.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх