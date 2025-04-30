Стартовали работы по благоустройству на общественных пространствах, победивших в голосовании в 2024 году

«Подрядные организации уже приступили к работам на 13 объектах федерального проекта, в том числе на общественных пространствах в рабочем поселке Колывань, городе Татарске, городе Обь, которые победили в голосовании в прошлом году.
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