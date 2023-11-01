История Петербургской кухни. Слушаем подкаст из 9 программ про то, что ели в Петербурге и Ленинграде

В цикле из 9 передач, записанных для Радио России, исследователь петербургской кухни исследователь истории гастрономии Северной столицы Станислав Смирнов рассказывает, что ели в Петербурге и Ленинграде раньше, и что подают в ресторанах сегодня.
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