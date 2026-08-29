Россия увеличит более чем на треть число грантов для обучения иностранных студентов

Министерство науки и высшего образования России увеличивает число грантов для обучения иностранных студентов с 2000 до 3000 и готово увеличить квоту на обучение иностранных студентов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в субботу, 29 августа 2026 года.
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