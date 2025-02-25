В Южно-Сахалинске упавшей с крыши льдиной раздавило машину

В Южно-Сахалинске во дворе жилого дома произошло падение ледяной глыбы на припаркованный автомобиль. Управляющая компания и городская администрация не смогли прийти к единому мнению относительно причин падения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии