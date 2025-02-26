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Царьград

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Американская ЧВК снова хочет войны с русскими? Что означает странное заявление Эрика Принса

Американская ЧВК снова хочет войны с русскими? Что означает странное заявление Эрика Принса

Основатель крупнейшей американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс сделал странное заявление.

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