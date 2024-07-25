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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никишин о целях: «Кубок Гагарина взять, а там видно будет. Ребята в СКА держат себя в форме»

За два последних сезона защитник СКА набрал 120 очков (33+87) в 153 матчах регулярного чемпионата и плей‑офф КХЛ.

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