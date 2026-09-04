В Кохме возбуждено уголовное дело по факту хищения денег с банковской карты

В дежурную часть отдела полиции № 5 города Кохма поступило заявление от 47‑летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что после совместного распития спиртных напитков 35‑летняя знакомая похитила его банковскую карту.
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