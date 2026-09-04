ivanovonews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ivanovonews

8 подписчиков

В Кохме возбуждено уголовное дело по факту хищения денег с банковской карты

 В дежурную часть отдела полиции № 5 города Кохма поступило заявление от 47‑летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что после совместного распития спиртных напитков 35‑летняя знакомая похитила его банковскую карту.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Загрузка комментариев…