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Врачи спасают жизнь пострадавшего при атаке БПЛА жителя Перми

Врачи спасают жизнь пострадавшего при атаке БПЛА жителя Перми

Трое пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Пермь отправлены на амбулаторное лечение, в больнице остается один пациент – медики борются за его жизнь.

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