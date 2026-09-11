Снятый в РТ фильм «Я приду» выйдет в российский прокат 8 октября

Семейный фильм «Я приду», снятый в Татарстане, выйдет в российский прокат 8 октября после участия более чем в 20 кинофестивалях и получения 10 наград.
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