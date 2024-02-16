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Свежие комментарии

В Совфеде назвали бредом заявление о планах ЕС жить без российского газа

В Совфеде назвали бредом заявление о планах ЕС жить без российского газа

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 16 февраля прокомментировал заявление европейского комиссара по энергетике Кадри Симсон, которая ранее сообщила о возможности Европейского союза (ЕС) обойтись без российского газа.

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ВБ
Валерий Бирюков
Почему бред? Пусть отапливаются хохлятским пердячим газом из разрушенных газопроводов.
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