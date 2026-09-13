ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"За хлебом выскочил!" Муж вернулся к семье через 20 лет и потребовал 4 млн за долю в жилье, но жена показала ему бумагу о его смерти

"За хлебом выскочил!" Муж вернулся к семье через 20 лет и потребовал 4 млн за долю в жилье, но жена показала ему бумагу о его смерти

Студёный октябрьский вечер накрыл город сырой моросью. Елена Сергеевна, пятидесятилетняя женщина с мягким, но усталым взглядом, стояла у кухонного стола и аккуратно нарезала пирог с яблоками.

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