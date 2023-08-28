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Буше пропустит старт сезона «Авангарда» из-за родов жены

Об отъезде американского форварда рассказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец. – Дело в том, что в «Авангарде» приняты семейные отношения – у нас большая семья, включая болельщиков, и об этом мы всегда говорим.

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