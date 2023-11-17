ЕГЭ переведут на отечественный софт. Процесс начнется уже в следующем году

Рособрнадзор планирует перевести все системы Единого государственного экзамена на российское программное обеспечение в 2026 годуКак сообщает пресс-служба Рособрнадзора, замруководителя ведомства Игорь Круглинский заявил, что переход на отечественный софт планируется осуществить в течение трех лет.