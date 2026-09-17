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Из-за столкновения с верблюдом на трассе в Мангистау погибли 4 человека

Из-за столкновения с верблюдом на трассе в Мангистау погибли 4 человека

Шестнадцатого  сентября около 20:30 на автодороге республиканского значения «Актау - Бейнеу» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Toyota Camry, передает inAktau.

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