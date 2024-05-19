ЕС ужесточит правила ввоза кошек и собак из России и Белоруссии

Евросоюз ужесточит правила ввоза домашних животных в Евросоюз с территории России и Белоруссии. Для перемещения собак и кошек будет нужен тест на антитела к бешенству, сделанный в аккредитованной лаборатории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии