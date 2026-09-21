"Выглядят как дедушка с внучкой". В сети обсуждают выход 62-летнего Николаса Кейджа в свет с молодой женой

В сети обсуждают 62-летнего Николаса Кейджа и его жену Рико Шибату, которая на 31 год его моложе. Повод для разговоров пара дала, появившись на днях вместе на открытии Музея нарративного искусства Джорджа Лукаса в Лос-Анджелесе.