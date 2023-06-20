На Камчатке полицейскими задержан курьер аферистов, забравший у пяти пенсионеров более 1 млн рублей

В Петропавловске-Камчатском сотрудники городского уголовного розыска совместно с коллегами из УМВД России по Камчатскому краю при содействии бойцов СОБР Росгвардии задержали подозреваемого в совершении серии мошеннических действий.
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