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На Камчатке полицейскими задержан курьер аферистов, забравший у пяти пенсионеров более 1 млн рублей

На Камчатке полицейскими задержан курьер аферистов, забравший у пяти пенсионеров более 1 млн рублей

В Петропавловске-Камчатском сотрудники городского уголовного розыска совместно с коллегами из УМВД России по Камчатскому краю при содействии бойцов СОБР Росгвардии задержали подозреваемого в совершении серии мошеннических действий.

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