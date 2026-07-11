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proavto21

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ЛуАЗ-1302: суровая правда о легендарном вездеходе, которую редко обсуждают

ЛуАЗ-1302: суровая правда о легендарном вездеходе, которую редко обсуждают

Когда я впервые сел за руль ЛуАЗ-1302, меня охватило странное чувство. С одной стороны, я понимал, что нахожусь в машине, чьи корни уходят в советскую эпоху, где инженеры решали конкретную государственную задачу — создать максимально проходимый, дешёвый и неприхотливый транспорт.

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