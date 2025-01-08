❗️ Под Судаком на пляже «Ракета» обнаружен незначительный выброс мазута На месте работают местные жители, волонтеры из Симферополя и Севастополя.
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❗️ Под Судаком на пляже «Ракета» обнаружен незначительный выброс мазута На месте работают местные жители, волонтеры из Симферополя и Севастополя.