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Уайт – о сделке PFL и Bellator: «Одна дерьмовая организация, которая не продает билеты и никому не нужна, покупает другую. Для меня это победа»

«Одна дерьмовая организация, которая не продает билеты и никому не нужна, покупает другую дерьмовую организацию, которая не продает билеты и ее никто не смотрит.

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