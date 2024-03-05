Polymetal выкупил 1,07% акций в рамках предложения по обмену

Polymetal International plc объявляет о первом транше обыкновенных акций в количестве 5 082 079 штук (1,07% от акций в обращении), выкупленных компанией в обмен на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX), в соотношении одна к одной.
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