«Зеленский уже не с нами» – бежавший в США киевский миллионер

Maxim Yushkin Пришпилят дурика как-нибудь особо мерзко, и скажут что это ЧЁРНЫЙ ВЛАСТЕЛИН- ПУТЕН сделал. Двойная выгода: тратится на дурачка не надо (да и не натрендит лишнего) и гнать можно, что ВВП- "зверь страшнее Гитлера", а гады-россияне его поддерживают и одобряют как Сталина.

Аким Воземчук Все варианты ровным счетом ничего не значат.Мир денег любит тишину а как её соблюсти вот с этим наркоманом.Не жилец он на этом свете.отработает номер и в расход,а каким способом не суть важно.