«Зеленский уже не с нами» – бежавший в США киевский миллионер

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Комментарии
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Maxim Yushkin
Пришпилят дурика как-нибудь особо мерзко, и скажут что это ЧЁРНЫЙ ВЛАСТЕЛИН- ПУТЕН сделал. Двойная выгода: тратится на дурачка не надо (да и не натрендит лишнего) и гнать можно, что ВВП- &quot;зверь страшнее Гитлера&quot;, а гады-россияне его поддерживают и одобряют как Сталина.
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15 час.
Аким Воземчук
Все варианты ровным счетом ничего не значат.Мир денег любит тишину а как её соблюсти вот с этим наркоманом.Не жилец он на этом свете.отработает номер и в расход,а каким способом не суть важно.
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15 час.
В К
Ну только не нам его судить! Потому что наш суд, самый гуманный суд в мире! Даже в Белорусии есть смертная казнь, а мы до сих пор играем в толерантность, хотим нравиться всем врагам. А такая падаль, как зеля заслуживает только смерти!
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10 час.

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