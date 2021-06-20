Купаться запрещено! 20 пляжных триллеров про неудавшийся отдых

Долгожданные каникулы на морских побережьях снова откладываются? Не спешите расстраиваться! Ведь на беспечном отдыхе есть риск захлебнуться от страха — что и случилось с героями пляжных триллеров и хорроров про неудавшийся отпуск из нашей подборки .