В МИД КНР положительно оценили продление безвизового режима России и Китая

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге заявил, что взаимное продление Китаем и Россией безвизового режима упростит поездки граждан, будет способствовать развитию сотрудничества и укрепит дружбу двух стран.
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