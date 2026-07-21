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В МИД КНР положительно оценили продление безвизового режима России и Китая

В МИД КНР положительно оценили продление безвизового режима России и Китая

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге заявил, что взаимное продление Китаем и Россией безвизового режима упростит поездки граждан, будет способствовать развитию сотрудничества и укрепит дружбу двух стран.

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