«Получилось войти в историю». Алексей Миранчук — о победе в Лиге Европы

Алексей Миранчук высказался о триумфе «Аталанты» в Лиге Европы. Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук поделился впечатлениями о победе в Лиге Европы, заявив, что благодаря этому триумфу он вписал свое имя в историю.
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