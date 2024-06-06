«Получилось войти в историю». Алексей Миранчук — о победе в Лиге Европы

Алексей Миранчук высказался о триумфе «Аталанты» в Лиге Европы. Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук поделился впечатлениями о победе в Лиге Европы, заявив, что благодаря этому триумфу он вписал свое имя в историю.