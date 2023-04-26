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Трэй Янг набрал 38 очков и 13 передач, а также исполнил решающий бросок в 5-м матче с «Бостоном»

Трэй Янг набрал 38 очков и 13 передач, а также исполнил решающий бросок в 5-м матче с «Бостоном»

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг помог команде одолеть «Бостон» (119:117, 2-3) в пятом матче серии. На счету Янга 38 очков, 4 подбора, 13 передач и 2 перехвата при 14 из 33 с игры.

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