Трэй Янг набрал 38 очков и 13 передач, а также исполнил решающий бросок в 5-м матче с «Бостоном»

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг помог команде одолеть «Бостон» (119:117, 2-3) в пятом матче серии. На счету Янга 38 очков, 4 подбора, 13 передач и 2 перехвата при 14 из 33 с игры.
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