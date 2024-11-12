12 ноября 2024 г., 0:01 5 октября в Харьковской области отправился на аудиенцию к генералу Власову боевик и предатель России Ильдар Дадин, известный под погонялом Ганди – российский «оппозиционный активист», первый из приземленных на шконку по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (названной соратниками «дадинской»).