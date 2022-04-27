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Амурные страсти РЖД и Китая. В августе по новому железнодорожному мосту через Амур в сторону Поднебесной пойдут первые поезда

Амурные страсти РЖД и Китая. В августе по новому железнодорожному мосту через Амур в сторону Поднебесной пойдут первые поезда

Новый трансграничный железнодорожный мост, который соединит Китай и Россию в районе населённого пункта Нижнеленинское Еврейской автономной области, планируется открыть уже в августе этого года.

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