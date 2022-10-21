Военное обозрение

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Уроки истории, которые ничему не учат: Карибский кризис и его последствия

Уроки истории, которые ничему не учат: Карибский кризис и его последствия

В октябре 1962 года произошла самая острая конфронтация между СССР и США за всю историю отношений между этими странами, в результате которой мир оказался на грани катастрофы – ядерной войны.

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