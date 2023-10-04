Трансляция матча РБ Лейпциг — Манчестер Сити, 04.10.2023

22:02 Матч команды «РБ Лейпциг» против команды «Манчестер Сити» начался. Встреча таит в себе большую интригу! Эксперты котируют команду «РБ Лейпциг» чуть выше, но это ничего не значит! Ждём результативного и красивого футбола! 22:27 ГООООЛ! Команда «РБ Лейпциг» получает мяч в свои ворота.