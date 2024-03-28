Диетолог Хачирова: при менопаузе желательно употреблять больше молока и сыра

Диетолог-кардиолог Асият Хачирова сообщила, что одной из основных опасностей, связанных с климаксом, является развитие остеопороза, который характеризуется уменьшением плотности и прочности костной ткани.
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