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Диетолог Хачирова: при менопаузе желательно употреблять больше молока и сыра

Диетолог Хачирова: при менопаузе желательно употреблять больше молока и сыра

Диетолог-кардиолог Асият Хачирова сообщила, что одной из основных опасностей, связанных с климаксом, является развитие остеопороза, который характеризуется уменьшением плотности и прочности костной ткани.

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