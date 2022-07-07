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Ни украсть, ни занять, ни построить. Как ЕС будет и будет ли восстанавливать Украину?

Ни украсть, ни занять, ни построить. Как ЕС будет и будет ли восстанавливать Украину?

750 млрд долларов. Такой объём средств желает получить Киев для последующего восстановления Украины. Соответствующую оценку озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе двухдневной донорской конференции в швейцарском городе Лугано.

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