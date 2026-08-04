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В Волгоградской области объявлен режим «беспилотная опасность», в Ленинградской области — опасность атаки БПЛА после атак дронов

В Волгоградской области объявлен режим «беспилотная опасность», в Ленинградской области — опасность атаки БПЛА после атак дронов

В Волгоградской области объявлен режим «беспилотная опасность». Жителям рекомендовано находиться в безопасных местах, например, в комнатах без окон или коридорах между капитальными стенами, а также не пользоваться лифтами.

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