Кто родился 5 января

Николай Васильевич Панков (59 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Работал в администрации Саратовской области, являлся вице-президентом агропромышленной компании по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
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