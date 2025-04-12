НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    видать из психушки вы берёте заголовки!!!!Мам, мне ко второ...
  • Александр Т
    Толи ещё будет.Украинцы в Италии...
  • Гарий Щерба
    Я в  АУТЕ , Окраинские НАЦИСТЫ ЛЛЮСТРИРУЮТ  ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ  Италии ....!!!Украинские активи...

Какой сегодня день: 13 апреля

Какой сегодня день: 13 апреля

13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла. Хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днём раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл «Рок круглые сутки», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и … .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх