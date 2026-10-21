Чей незнакомый голос ответил по номеру пропавшей год назад Ирины Усольцевой?Сегодня, 21 октября, в Красноярском крае вновь нет хороших новостей о судьбе семьи Усольцевых, которые бесследно пропали в тайге больше года назад.