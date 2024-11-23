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Мода и Шоу-бизнес

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«Я хочу жениться»: после лечения в рехабе Гуф выступил с концертом и сделал два громких заявления со сцены

Скандальный рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, удивил поклонников не только первым в истории российского шоу-бизнеса концертом с электронным браслетом, но и заявлением со сцены о желании вновь жениться.

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