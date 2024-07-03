МИД Азербайджана назвал встречу Путина и Алиева полезной

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхама Алиева на полях саммита ШОС была полезной с точки зрения дальнейших планов.
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