Цельностеклянные конструкции: виды, назначение, технология изготовления и применение

Конструкции из стекла в современном мире плотно вошли в создание индивидуального дизайна помещений. Цельностеклянные конструкции широко используют в монтаже витрин, зимних садов, балконов, лоджий, теплиц, офисных перегородок.
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