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Захарова высмеяла предложение Литвы запретить экспорт гвоздей, иголок и спиц в Россию

Захарова высмеяла предложение Литвы запретить экспорт гвоздей, иголок и спиц в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею властей Литвы, которые предложили в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, запретить экспорт в Россию гвоздей, кнопок, спиц для вязания и швейных игл.

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Комментарии
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ct
cto talykova
Назло отморожу себе уши.!!!! Это ,наверное, старые маразматики помнят, что после войны в России действительно не было в магазинах ничего. Взять было негде.Но сейчас?! Стоит только России захотеть и Литва перестанет существовать через час.
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16 час.

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