Захарова высмеяла предложение Литвы запретить экспорт гвоздей, иголок и спиц в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею властей Литвы, которые предложили в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, запретить экспорт в Россию гвоздей, кнопок, спиц для вязания и швейных игл.
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