КАМАЗ увеличил выпуск грузовиков К5 в 3,5 раза

В первом квартале 2024 года выпуск автомобилей поколения К5 компании “КАМАЗ” вырос более чем в 3,5 раза и достиг 1618 единиц, что значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года, где было произведено лишь 427 единиц.
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