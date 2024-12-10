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Маск и сын Трампа высмеяли Зеленского картинкой из киноленты "Один дома-2"

Маск и сын Трампа высмеяли Зеленского картинкой из киноленты "Один дома-2"

Американский миллиардер Илон Маск и Дональд Трамп-младший выразили свое отношение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с помощью шуточной картинки из популярной киноленты "Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке".

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